ВС РФ освободили населенный пункт Опытное в ДНР

Минобороны России заявило, что в результате наступательных действий Вооруженных сил РФ освобожден населенный пункт Опытное в ДНР.

По данным военного ведомства, противник безуспешно пытался контратаковать в районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка и Павловка, чтобы остановить продвижение вперед российских войск.

При помощи ударов российской артиллерии и штурмовых групп все контратаки были отражены. Подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные рубежи.

14 ноября в Минобороны сообщили, что в результате упорных боев российские военные освободили село Павловка в ДНР.