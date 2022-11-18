18 Ноября 2022
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Армия и ВПК Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Молодой новоуралец погиб на боевом задании в зоне СВО

Молодой житель закрытого города Новоуральск погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО. Об этом сообщил глава городского округа Вячеслав Тюменцев.

"Погиб новоуралец Никитин Клим Денисович. Ему было 24 года. На срочную службу был призван в мае 2017 года, а после служил по контракту до марта 2021 года, в том числе в должности стрелка. Потом ушел "на гражданку", - рассказал мэр на своей странице в соцсети.

При каких именно обстоятельствах погиб молодой человек, не уточняется. Тюменцев выразил свои соболезнования родным Никитина.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе в уральском городе Сухой Лог был объявлен траур по бойцам, погибшим в ходе специальной военной операции.

Теги: Новоуральск, погиб, СВО



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