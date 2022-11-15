15 Ноября 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

В уральском городе объявлен день траура по погибшим в ходе СВО

Сегодня, 15 ноября, в уральском городе Сухой Лог скорбят по погибшим бойцам.

Как сообщается на официальном сайте городского округа, траур объявлен в связи с гибелью местных жителей Олега Белоглазова и Эдуарда Тимухина, исполнявших воинский долг в ходе специальной военной операции.

"15 ноября 2022 года на территории городского округа Сухой Лог объявлен день траура и отменены все праздничные, увеселительные и развлекательные мероприятия", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе в Свердловской области был впервые объявлен трехдневный траур по погибшим в ходе СВО военным. Дни скорби объявляла администрация Североуральска.

Теги: Сухой Лог, траур, СВО



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