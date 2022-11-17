17 Ноября 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале банда инспекторов ДПС заставляла водителей давать им взятки

На Среднем Урале перед судом предстанут трое уже бывших инспекторов ДПС ГИБДД. Их обвиняют во взяточничестве.
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Как показало расследование, в ноябре прошлого года сослуживцы разработали целую схему получения взяток от водителей. Согласно преступному замыслу, в случае остановки машины, за рулем которой сидел пьяный человек, инспектор тут же отправлял его в патрульный автомобиль. Находившийся в нем другой ДПС-ник должен был провести освидетельствование водителя на опьянение и рассказать ему о последствиях за управление в нетрезвом виде.

Если в ответ нарушитель предлагал взятку, чтобы его отпустили, полицейские соглашались. А если такое предложение не поступало, соучастники в погонах сами убеждали водителя ее передать.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, всего с 5 по 9 ноября 2021 года инспекторами ДПС были получены взятки на сумму 220 тысяч рублей. Было установлено, что добычу они поделили между собой.

Как уточнили в региональном Следственном комитете, речь в данном случае идет о теперь уже бывших инспекторах 1985-1986 годов рождения. Согласно материалам уголовного дела, 5 ноября 2021 года они получили от одного водителя 50 тысяч рублей и в тот же день у другого автомобилиста разжились 15 тысячами. 8 ноября у третьего автолюбителя они "выудили" 25 тысяч, а 9 ноября обогатились 40 тысячами за счет еще одного водителя.

Как добавил руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, первыми, кто засомневался в порядочности этих трех инспекторов ДПС, были их руководители из ГИБДД УМВД по Екатеринбургу.

"Собранные первоначальные сведения были переданы для проверки и дальнейшей реализации сыщикам подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области, которые и довели тему до логического завершения, собрав необходимые сведения о противоправной деятельности инспекторов. Сначала задержанные отрицали свою причастность к криминальной схеме, но затем, уяснив, что УСБ собрало весомые аргументы их нечистоплотности, дали признательные показания. Все фигуранты были оперативно отстранены от исполнения служебных обязанностей, а затем уволены из системы МВД по отрицательным мотивам за поступок, порочащий честь сотрудника ОВД. Непосредственных начальников подозреваемых по итогам проведенной служебной проверки привлекли к строгой дисциплинарной ответственности, одного из которых даже уволили из системы МВД", - отметил полковник Горелых.

Сейчас расследование завершено, уголовное дело направлено в суд. Бывшим полицейским грозит от 7 до 12 лет колонии.

Теги: ДПС, взятки, суд



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