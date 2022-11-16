В Екатеринбурге инспектор ДПС похищал казенные рации и продавал на "Авито"

В Екатеринбурге перед судом предстанет теперь уже бывший инспектор ДПС. Его обвиняют в хищении казенных раций.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2021-2022 годах силовик похитил семь носимых радиостанций, а также зарядные устройства к ним. Все украденное имущество находилось в служебных помещениях полка ДПС ГИБДД Екатеринбурга, куда полицейский имел беспрепятственный доступ в силу своего служебного положения.

Как показало расследование, он распорядился похищенным по своему усмотрению, причинив УМВД по Екатеринбургу ущерб на сумму более 400 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия имущество было найдено и возвращено на место.

Сейчас уголовное дело направлено в Ленинский районный суд. За кражу в крупном размере бывшему силовику грозит до шести лет колонии.

Вот как произошедший инцидент Накануне.RU прокомментировал руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых.

"От всевидящего ока сотрудников полиции УСБ ГУ МВД по Свердловской области еще никто из предателей интересов службы не уходил безнаказанным. Спецоперация сыщиков началась после того, как на "Авито" были обнаружены в продаже служебные радиостанции. В ходе реализации оперативной информации оперуполномоченным вначале удалось выйти на след посредника, а вскоре и на реального продавца ведомственного имущества. В кратчайший срок нерадивый инспектор ДПС ГИБДД лишился должности и раз и навсегда распрощался с системой МВД по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь представителя полиции. А теперь он еще и понесет уголовную ответственность перед действующим законодательством. Похищенные радиостанции сыщики изъяли и вернули их законному подразделению.

Кроме того, не остались в качестве наблюдателей и два его непосредственных начальника. За просчеты в профилактической работе с личным составом по антикоррупционной составляющей они привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - отметил полковник Горелых.