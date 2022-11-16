Третьяковка не будет способствовать смягчению приговора экс-охраннику "Ельцин-центра"

Приговор в виде обязательных работ для Александра Васильева, разрисовавшего картину в Ельцин-центре, более чем справедливый. Такого мнения придерживается Третьяковская галерея, выступившая против смягчения наказания, сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на адвоката Алексея Бушмкова.

Более того, Третьяковская галерея заявила, что не собирается принимать участие в апелляции.

Напомним, 2 ноября пенсионер, пририсовавший глазки персонажам картины Анны Лепорской "Три фигуры", принес письменные извинения галерее. Отсутствие такового было одним из ключевых моментов, почему Васильеву назначили обязательные работы вместо штрафа.

Защита настаивает, что пенсионеру гораздо проще будет выплатить штраф из накопленных средств, чем будучи в преклонном возрасте и с рядом заболеваний отрабатывать наказание. В связи с этим была подана апелляция, однако Верх-Исетский суд до сих пор не собирается прекращать уголовное дело и назначать штраф.

Бушмаков отметил, что приобщил к делу новые медицинские документы, свидетельствующие о состоянии здоровья пенсионера. Согласно им, наказание в виде обязательных работ Васильеву будет выполнять затруднительно.