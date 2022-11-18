Оправдательный приговор экс-охраннику "Ельцин-центра" может быть обжалован

Оправдательный приговор бывшему охраннику "Ельцин-центра" Александру Васильеву, который разрисовал картину из Третьяковской галереи, может быть обжалован. Такого варианта не исключают в прокуратуре.

Напомним, изначально судья назначил пенсионеру 180 часов обязательных работ и принудительную меру в виде лечения у психиатра за то, что Васильев нарисовал ручкой маленькие глазки на картине ученицы Малевича Анны Лепорской "Три фигуры". В результате оказался поврежден только верхний слой и чернила не успели впитаться в полотно. Картина из Третьяковской галереи была застрахована на 75 млн рублей, ее реставрация обошлась в 250 тысяч рублей.

Сегодня, 18 ноября, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оправдал Васильева. Принудительная мера медицинского характера тоже отменена. Теперь пенсионер может воспользоваться правом на реабилитацию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодняшнее решение суда будет внимательно изучено.

"Прокуратура в течение предусмотренного уголовно-процессуальным законодательством срока изучит данный оправдательный приговор на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых", - заявили в ведомстве.

Напомним, что экс-охранник "Ельцин-центра" письменно извинился перед Третьяковкой за испорченную картину.