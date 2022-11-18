18 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд оправдал экс-охранника "Ельцин-центра", разрисовавшего картину из Третьяковки

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оправдал бывшего охранника "Ельцин-центра" Александра Васильева, разрисовавшего картину из Третьяковской галереи. Принудительная мера медицинского характера тоже отменена, однако пенсионер может воспользоваться правом на реабилитацию.

Напомним, ранее судья назначил пенсионеру 180 часов обязательных работ принудительную меру в виде лечения у психиатра. Защита выступила против, настаивая на штрафе, который пожилому екатеринбуржцу было гораздо проще выплатить из накопленных средств, чем отрабатывать физическим трудом.

Испорченная картина ученицы Малевича "три фигуры"(2022)|Фото: скриншот с youtube-канала "Вечерний Ургант"

Гособвинение и сама Третьяковская галерея настаивали на обратном, заверяя о справедливости решения суда. При этом потерпевшая сторона отказалась от участия в апелляции, несмотря на то, что получила письменные извинения от пенсионера.

Судья определил, что в действиях Васильева отсутствует состав преступления. В заседании также принял участие приглашенный эксперт. по его словам, экс-охранником было совершено вмешательство в картину с нанесением ущерба, но не обезображивание картины.

Напомним, чтобы удалить с полотна картины ученицы Малевича Анны Лепорской "Три фигуры" маленькие глазки, нарисованные ручкой, реставраторам потребовалось 250 тыс. рублей. К счастью, был поврежден только верхний слой картины и чернила не успели впитаться в полотно. Картина из Третьяковской галереи была застрахована на 75 млн рублей.

Инцидент произошел еще 7 декабря. Изначально в полиции отказались возбуждать уголовное дело из-за незначительности ущерба. Министерство культуры направило жалобу в Генпрокуратуру на отказ в возбуждении уголовного дела и попросило переквалифицировать его по ст. 243 УК РФ с формулировкой "уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ". Позднее полиция возбудила уголовное дело, а Минкультуры РФ решило выделить дополнительные средства музеям Свердловской области на усиление охраны своих произведений.

Позднее пенсионер рассказал, что подрисовать глаза героям картины ему предложили подростки, которые заявили, что это их рисунок. Охранник не усомнился в "детской руке" художника. В эфире шоу "Вечерний Ургант" ведущий Иван Ургант высмеял охранника и даже предположил, как он мог выглядеть.

Теги: охранник, Ельцин-центр, Третьяковская галерея, картина



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