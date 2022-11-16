На форуме "Города России 2030" обсудили строительство "наземного метро" в Екатеринбурге

В Екатеринбурге идет главная стратегическая сессия форума "Города России 2030" под названием "Города России - основа устойчивого развития страны". Глава столицы Урала Алексей Орлов рассказал, в частности, чем для екатеринбургской агломерации будет полезно "наземное метро", которое соединит города-спутники со столицей региона.

"Мы говорим о объединении ресурсов. Для этого нужна мобильность трудовых ресурсов. Мы подошли к началу реализации "наземного метро", это поможет обеспечить производство Екатеринбурга кадрами", - сказал Орлов.

"Наземное метро" – это система железнодорожного общественного транспорта, призванная стать каркасом Екатеринбургской агломерации.

"Стоимость проекта составляет более 100 млрд рублей", - ранее сообщил Орлов.