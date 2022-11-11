Россия открыта к диалогу по Украине без предварительных условий – МИД РФ

Россия открыта к диалогу по Украине без предварительных условий, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Я могу только подтвердить позицию - мы к диалогу открыты, без предварительных условий. Мы к этому были готовы и раньше, Киев по команде своих западных кураторов прервал диалог, который, в общем-то, двигался вперед, разрабатывался некий документ, сейчас это все в прошлом. Что дальше - зависит не от нас", - сказал Рябков.