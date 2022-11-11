11 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Экс-депутат от КПРФ Крылова облила офис "Водоканала" фекалиями

Сегодня к работникам первоуральского офиса "Водоканал" пришла бывший депутат гордумы Асбеста и член КПРФ Наталья Крылова с целым ведром фекалий, которые тут же оказались на компьютере и рабочем столе одной из сотрудниц. Видео выложил супруг экс-депутата, общественник Максим Ездаков.

Накануне встретиться с Крыловой захотели жильцы дома №12Б на Емлина, подвал которого якобы уже несколько лет затапливает фекалиями. Причина - забитый колодец, вычищать и откачивать отходы жизнедеятельности из которого никто не хочет.

"Очень сильно воняет сточными водами и испражнениями жильцов. Мы уже обращались неоднократно в управляющую компанию, аварийные, "Водоканал", чтобы нам это все отремонтировали, но результата ноль. Как пахло, так и пахнет - и в квартирах и везде", - рассказывает хозяйка одной из квартир.

Жильцы признаются, что не могут даже открыть окна, так как вонью пропитываются вещи. Крылова спустилась в подвал и прямо с пола набрала в ведро фекалии. Все это она отнесла в офис "Водоканала" для наглядной демонстрации, но та пошла немого не по плану. Когда активист резко поставила ведро на стол ресепшен, оно просто опрокинулось. Экс-депутат созналась, что это произошло случайно.

Напомним, Наталья Крылова не получила мандат - ни в Асбесте, ни в Первоуральске, куда шла самовыдвиженцем. Однако, по словам коммунистки, такой исход выборов не считается проигрышем, поскольку, как утверждает Крылова, имели место подозрения скупки голосов и порчи бюллетеней неугодных кандидатов. При этом экс-депутат заявила, что не бросит активную деятельность среди народа и продолжит помогать людям как член партии. В будущем Крылова планирует создать общественную организацию.

Теги: Крылова, фекалии, Водоканал



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