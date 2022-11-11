11 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Крылову, облившую офис "Водоканала" фекалиями, задержали

Бывшего депутата от КПРФ Наталью Крылову задержали после того, как она облила офис "Водоканала" в Первоуральске фекалиями. Как рассказала общественница, ЧОПовцы передали ее Росгвардии прямо из офиса компании.

Напомним, что отходы жизнедеятельности экс-депутат собрала прямо с пола подвала дома №12Б на Емлина. По словам жильцов, уже несколько лет их подвал топит, однако никто не собирается решать эту проблему, в том числе и "Водоканал". Тогда Крылова решила наглядно продемонстрировать сотрудникам компании, с каким запахом приходится жить горожанам, однако не рассчитала силы, и ведро опрокинулось прямо на рабочий стол и технику.

Общественница рассказала, что вместе с сотрудниками офиса проверила технику - перестали работать только компьютерная мышь и клавиатура. Тогда Крылова предложила купить мышь для проверки компьютера, который на тот момент просто включался. Сделать этого не удалось, так как за экс-депутатом уже приехал наряд Росгвардии.

Наталью Крылову отвезли в отдел полиции. Там она настаивает на осмотре техники и подписании акта лично при ней, поскольку боится, что работники "Водоканала" и полиции могут завысить сумму принесенного ее действиями ущерба.

Теги: Крылова, фекалии, Водоканал



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