Крылова, облившая фекалиями офис "Водоканала", добилась ремонта в проблемном подвале

Бывший депутат гордумы Асбеста от КПРФ Наталья Крылова все же добилась ремонта в подвале одного из домов Первоуральска. Ранее жильцы пожаловались, что уже несколько лет их подвал буквально затоплен отходами жизнедеятельности, однако ни управляющая компания, ни аварийные службы браться за эту работу не хотят.

Напомним, что на прошлой неделе экс-депутат решила наглядно продемонстрировать сотрудникам "Водоканала", с чем приходится жить первоуральцам. Для этого Крылова набрала с пола подвала фекалий и принесла в офис компании, однако не рассчитала силу, перевернув ведро на рабочий стол. Пока активистка проверяла вместе с сотрудниками компании исправность техники, за ней приехала Росгвардия.

Как передают "Вечерние ведомости", в полиции первоуральского ОМВД Крыловой выписали постановление по ч.1 ст20.1 КоАП РФ, без суда назначив штраф в размере 1тыс. рублей. Сумма нанесенного ущерба все еще не подсчитана.

При этом экс-депутат отметила, что после произошедшего, на протяжении всех выходных в проблемном подвале велись работы по устранению проблемы.