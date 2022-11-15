Прокуратура разбирается с коммунальным "скандалом с фекалиями" в Первоуральске

В Первоуральске прокуратура заинтересовалась вызвавшим резонанс подтоплением подвала дома. Начата проверка.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, речь идет о многоквартирном жилом доме по улице Емлина, подвал которого оказался затоплен хозяйственно-фекальными стоками. По предварительной информации, 8 ноября этого года от жителей в управляющую компанию ООО "Дом Плюс" поступила заявка о неисправности наружного канализационного колодца подъезда №1. В УК направили заявку в местный "Водоканал", которым 9 ноября была проведена выкачка канализации.

Однако, как выяснили в прокуратуре, на сегодняшний день подвалы подъездов управляющей компанией полностью не вычищены и не обработаны. Кроме этого, аналогичная ситуация неоднократно возникала у жителей дома в октябре нынешнего года.

Как заверили в надзорном ведомстве, в ходе проверки будет дана оценка деятельности управляющей компании, "Водоканала" и администрации Первоуральска. По итогам могут быть приняты меры.

Ранее в ситуацию вмешалась бывший депутат гордумы Асбеста и член КПРФ Наталья Крылова. Ей пожаловались жильцы дома №12Б на Емлина в Первоуральске, подвал которого якобы уже несколько лет затапливает. Крылова спустилась в подвал и прямо с пола набрала фекалии в ведро. Все это она отнесла в офис "Водоканала" для наглядной демонстрации, но когда активист резко поставила ведро на стол ресепшена, оно просто опрокинулось.

Экс-депутат заявила, что это произошло случайно, однако ее задержали. В дальнейшем общественнице был назначен штраф.