Задержанный в Италии сын губернатора Красноярского края объявлен в розыск в РФ

Задержанный в Италии сын губернатора Красноярского края Артем Усс заочно арестован в России и объявлен в розыск, информация об этом есть на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы и в картотеке МВД.

Сын Александра Усса обвиняется властями США в уклонении от санкций и отмывании денег. В Италии он задержан по представлению США, итальянский суд будет решать, выдать ли Усса в США. Теперь на экстрадицию Усса-младшего может претендовать и Россия, объявившая его в розыск.

Вместе с Уссом США предъявили обвинения еще четверым гражданам РФ, а также нескольким европейским нефтетрейдерам, которые сотрудничали с россиянами в обход санкций.

Губернатор Красноярского края Александр Усс не стал отрицать информацию о задержании его сына, но назвал дело политическим.