"Новатэк" временно прекратил внешнее финансирование "Арктик СПГ – 2"

"Новатэк" временно приостановил внешнее финансирование "Арктик СПГ – 2" из-за технических изменений проекта, выборка средств возобновится в первом квартале 2023 г. При этом внешняя кредитная документация по "Арктик СПГ – 2" подписана, она и перечень кредитных организаций меняться не будут.

"В связи с некоторыми техническими изменениями, который мы сейчас уже произвели, мы на этот период приостановили выборку. И как раз сегодня ведется с консультантами. И мы думаем, что с первого квартала следующего года мы возобновим", - цитирует ТАСС заявление главы "Новатэка" Леонида Михельсона журналистам.

По его словам, акционеры профинансируют "Арктик СПГ – 2" примерно на 60%, банки и кредитные организации – на 40%.

"Конечно, с теми же. Уже ничего тут не поменяешь, там такая документация – шаг влево, шаг вправо, прыжок на месте считается побегом", - заметил он.

Михельсон также подчеркнул, что пул кредитных организаций остается тем же. Техническая реконфигурация улучит его работу.

"Мы принесли им (банкам и кредитным организациям) проект, открыли финансирование. В проект мы внесли существенные технические изменения. Теперь мы их должны утвердить в банке и продолжить финансирование", - объяснил он.