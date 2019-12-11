27 Сентября 2020
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Экономика Ямало-Ненецкий АО
Северный морской путь, Сабетта, танкеры, Ямал-СПГ (2018) | Фото: Правительство ЯНАО

"НОВАТЭК" возьмет кредит в $8 млрд на "Арктик СПГ-2"

Акционеры "Арктик-СПГ-2" ищут внешнее финансирование проекта – сумма кредита может составить до $8 млрд, это 40% общей стоимости. Остальные деньги – $13,3 млрд или 60 % - должны заплатить сами акционеры, сообщает "Ъ".
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Вклад "НОВАТЭКа" может составить $8 млрд. Акционеры не раскрывали точные параметры финансирования проекта. Глава компании Леонид Михельсон выступал за то, чтобы акционеры профинансировали до 70% стоимости. В сентябре он заявил, что прочие акционеры хотели бы увеличить долю заимствований до 40%, и "вопрос еще будет обсуждаться". Проектное финансирование рассчитывают привлечь до конца 2020 г.

Пул банков, которые могли бы предоставить кредиты "Арктик СПГ-2", пока не сформирован, - этому препятствует отсутствие долгосрочных контрактов на большую часть объемов. Добавим, в "Акрктик СПГ-2" "НОВАТЭКу" принадлежит 60%, по 10% - у французской "Total", китайских "CNPC" и "CNOOC" и японского консорциума "Mitsui и Jogmec". Запуск трех линии проекта по 6,6 млн т каждая запланирован на 2023 (ориентировочно третий квартал), 2024 и 2026 гг.

Напомним, ранее стало известно, крупнейший грузоперевозчик по Севморпути, "НОВАТЭК", не получит денег из федеральной казны на свои проекты. Это создает риски для реализации в срок проекта "Арктик СПГ-2". Михельсон попросил Владимира Путина выделать из госказны 20 млрд руб. на создание федеральной инфраструктуры терминала по перевалке сжиженного газа (СПГ) на Камчатке. Президент поручил профильным вице-премьерам проработать предложение.

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"НОВАТЭК" возьмет кредит в $8 млрд на "Арктик СПГ-2"

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Теги: Арктик СПГ-2, кредит



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