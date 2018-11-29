30 Ноября 2018
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Власти Ямала поддержат проекты по расширению производства СПГ

Правительство Ямала разработает "дорожную карту" по оказанию помощи в реализации проектов, связанных с развитием Северного морского пути. Поддержку компаниям, реализующим проекты по расширению производства сжиженного природного газа (СПГ) на территории ЯНАО, первый заместитель главы региона Алексей Ситников обсудил с генеральным директором ОАО "Ямал СПГ" Евгением Котом и генеральным директором ООО "Новатэк-Юрхаровнефтегаз" Денисом Плехановым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства округа.

Алексей Ситников подчеркнул, что правительство округа будет способствовать скорейшей реализации проектов, которые помогут России выйти в лидеры мирового рынка СПГ.

"У нас для этого есть ключевые факторы: производство на месте добычи, низкие температуры и удачная логистическая схема, позволяющая поставлять СПГ из порта Сабетта по Северному морскому пути на стратегически важные направления", - отметил первый заместитель губернатора округа Алексей Ситников.

Отметим, что Правительство утвердило комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, в том числе обеспечивающей развитие Северного морского пути и увеличение грузопотока по нему до 80 млн тонн.

По оценке Минэнерго РФ, к 2035 г. Россия может увеличить долю на рынке СПГ с нынешних 4% до 15-20%. При этом основная ресурсная база сжиженного газа России находится на полуострове Ямал, где объемы запасов газа превышают 38 трлн кубометров.

Напомним, компания "Ямал СПГ" на 50,1% принадлежит компании ПАО "НОВАТЭК", другими акционерами являются французская Total (20%), а также китайские CNPC (20%) и SRF (9,9%). Первая линия завода была введена 8 декабря 2017 г., вторая – в июле 2018 го. 22 ноября совместное предприятие "Ямал СПГ" произвело первый СПГ в режиме пуско-наладочных работ на третьей технологической линии. Совокупная проектная мощность трех запущенных линий составляет 16,5 млн тонн СПГ в год.

На территории региона в скором времени также будут введены проект "Арктик СПГ-2" на 19,8 млн тонн и три линии по производству СПГ мощностью 6,6 млн тонн в год каждая.

Ямал СПГ, Сабетта(2017)|Фото: правительство.янао.рф

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Власти Ямала поддержат проекты по расширению производства СПГ

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Теги: северный морской путь, спг, сжиженный природный газ, янао, ямал



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