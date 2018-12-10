Таиландские бизнесмены заинтересовались проектом "Арктик СПГ-2"

Таиландские деловые круги рассматривают возможность участия в проекте "Арктик СПГ - 2", сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства энергетики РФ.

Интерес к совместной работе с российскими предприятиями "НОВАТЭК", "Роснефть" и "Газпромнефть" представители таиландских предприятий выразили на втором заседании совместной Российско-Таиландской рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики, которое состоялось 7 декабря.

Директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак по итогам встречи отметил, что в министерстве придают большое значение двустороннему сотрудничеству в области энергетики. Он заявил, что Минэнерго продолжит оказывать необходимое содействие значимым проектам российско-таиландского энергетического взаимодействия.

Отметим, что "Арктик СПГ-2" — второй проект компании "НОВАТЭК" по производству сжиженного природного газа после "Ямал СПГ". В рамках проекта на базе Утреннего месторождения, расположенного на Гыданском полуострове, будут построены три технологические линии мощностью 6,6 млн тонн в год каждая. Запустить первую линию планируется в 2022 году.