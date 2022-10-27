В Тюмени закрыли школу из-за вспышки острого гастроэнтерита

В Тюмени в корпусе №1 средней общеобразовательной школы №5 зарегистрирована вспышка заболеваемости острым гастроэнтеритом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

"Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области проводится санитарно-эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий. При проведении вирусологических исследований биоматериала заболевших детей выявлено наличие норовируса. Устанавливаются причинно-следственные связи заболевания. Работа школы и пищеблока приостановлены", - говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что ситуация находится на контроле.