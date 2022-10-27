27 Октября 2022
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Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В школы Тюмени могут вернуть начальную военную подготовку

В школы Тюмени могут вернуть начальную военную подготовку. Тема была затронута сегодня на заседании городской думы, передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос о возвращении в школьную программу такого предмета депутаты городской думы задали замглавы администрации Тюмени Вере Соловьевой. Она подтвердила, что тема актуальна и такой предмет может появиться в рамках школьной программы.

Ранее депутат Тюменской областной думы Иван Вершинин во время заседания, которое состоялось 24 марта 2022 г., предложил вернуть в российские школы начальную военную подготовку и уроки политинформации. По мнению парламентария, это позволит усилить "патриотическое воспитание детей, которое часто ведется формально".

В апреле на заседании Совета по патриотическому воспитанию, которое состоялось в уральском полпредстве, также было предложено вернуть в школы начальную военную подготовку. По мнению представителя свердловского ДОСААФ, нужно сделать это с первого класса. Инициативу одобрил полпред Владимир Якушев.

Теги: начальная военная подготовка, школы



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