Товарооборот России и Китая заметно вырос

Россия и Китай увеличили объемы взаимной торговли: за январь - сентябрь 2026 года товарооборот достиг 214,3 млрд долларов. Это на 30,6 % больше, чем за те же месяцы 2025 года. Данные опубликовало главное таможенное управление КНР.

Китайские компании за девять месяцев поставили в Россию товаров на 98,06 млрд долларов - рост составил 33,1 % в годовом выражении. Российские экспортеры нарастили поставки в КНР до 116,24 млрд долларов, это на 28,6 % выше прошлогоднего уровня. В итоге положительное сальдо для России сложилось на уровне 18,16 млрд долларов - по информации ТАСС, показатель вырос на 10,1 % по сравнению с первыми девятью месяцами 2025 года.

В сентябре торговля между странами составила 29,06 млрд долларов - это на 13,5 % больше, чем в августе. Китайский экспорт в Россию поднялся до 13,39 млрд долларов (плюс 12,9 %), а российские поставки в КНР достигли 15,67 млрд долларов (рост на 13,9 %).

Основу российского экспорта в Китай составляют нефть, природный газ и уголь. Еще Россия отправляет в КНР медь и медную руду, древесину, топливо, морепродукты и сельхозпродукцию.

Из Китая в Россию везут автомобили, тракторы, компьютеры, смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, а также разные товары для покупателей. Москва и Пекин продолжают менять структуру взаимной торговли - развивают электронную коммерцию и проекты по первичной переработке сырья.