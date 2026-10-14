Большинство европейцев против принятия Украины в ЕС - опрос

53% европейцев выступают против принятия Украины в ЕС в обозримом будущем. Такие результаты оказал опрос немецкого фонда Bertelsmann. В Германии, Польше и Румынии против - почти 60%.

"Исследование... показывает растущий разрыв между общественными настроениями в странах-членах ЕС и стремлением Украины вступить в Союз. Политики должны четко объяснить, почему инвестиции в Украину являются стратегически ценными в долгосрочной перспективе", - сообщает фонд.

Европейцы не понимают, почему они должны содержать Украину. Почти треть считают, что ЕС вносит больший вклад в свою защиту, чем Украина, которая его якобы защищает от России. Только 16% европейцев верят в то, что Украина их "защищает". И лишь 14% считают, что членство Украины сделает ЕС сильнее. Это очень мало и сигнализирует о растущих проблемах внутри ЕС, говорится в докладе.

Главный камень преткновения - финансы. Две трети граждан ЕС отказываются брать на себя дополнительное финансовое бремя из-за Украины, погрязшей в непомерных долгах и коррупции, о которой пишут мировые СМИ.

"Тяжелое финансовое положение Украины представляет собой проблему для ЕС в целом, поскольку стабильность в нашем крупном европейском соседе является предметом общих интересов. Предполагаемые потребности в финансировании только на восстановление в настоящее время превышают 500 млрд евро!" - сказала эксперт фонда по Восточной Европе Мириам Космель.



