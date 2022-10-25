25 Октября 2022
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Фото: Накануне.ru

Благовещенск окутал дым пожаров в Китае

Задымленность и запах дыма ощутили во вторник жители Благовещенска из-за пожаров на территории Китая.

"Сегодня, 25 октября, жители Благовещенска отметили задымленность и ощутили запах дыма", - цитирует РИА Новости сообщение министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

По данным Региональной диспетчерской службы Амурской авиабазы, причина появления дыма – возгорания на территории Китая, где системы космического мониторинга зафиксировали около 30 термических точек. Южный ветер принес в Благовещенск дым от возгораний, возникших на территории соседнего государства. По прогнозам синоптиков, в среду, 26 октября, направление ветра изменится на северное, и обстановка улучшится.

Теги: Благовещенск, Китай, пожар



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