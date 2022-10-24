Глава Института физкультуры, спорта и молодежной политики УрФУ останется в СИЗО

Директор Института физической культуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета (УрФУ) Евгений Шурманов вновь не сумел обжаловать свой арест.

Напомним, Шурманова задержали в середине июня в Екатеринбурге и обвинили в мошенничестве. Верх-Исетский районный суд уральской столицы отправил главу института в СИЗО до 8 августа. В дальнейшем арест продлили на два месяца – до 8 октября, а затем еще на месяц – до 7 ноября.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, адвокаты Евгения Шурманова подали апелляцию на решение районного суда. Рассмотрев материалы дела и заслушав выступления сторон, облсуд оставил постановление райсуда без изменений. Таким образом, Шурманов продолжит находиться в СИЗО.

Напомним, это уже не первый раз, когда глава Института физкультуры, спорта и молодежной политики пытается покинуть изолятор. В сентябре суд также оставил его под стражей.