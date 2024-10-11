Главу института физкультуры УрФУ отправили в колонию за хищение 16 млн

Директора Института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгения Шурманова признали виновным в мошенничестве на 16 млн рублей и отправили в колонию в колонию общего режима на 9 лет.

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга постановили, что время, которое осужденный просидел в СИЗО, будет засчитываться в отбытый: день в СИЗО за день в колонии. Шурманов также будет обязан выплатить штраф в размере 1 млн рублей.

Напомним, Шурманова задержали в середине июня прошлого года в Екатеринбурге. Ему предъявили обвинение в мошенничестве и отправили под арест. Глава Института физкультуры УрФУ неоднократно пытался выйти из СИЗО на свободу, но суд каждый раз выносил отказы на его апелляции.

Шурманова признали виновным с хищении 13,6 млн рублей, выделенных на подготовку к Универсиаде, а также в хищении 2,4 млн областной субсидии на проведение соревнований по регби.