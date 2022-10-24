Погибли три человека: на Пермском пороховом заводе официально прокомментировали ЧП

"Пермский пороховой завод" официально прокомментировал ЧП на производстве. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия, трагедия унесла жизни трех человек.

"В результате несчастного случая трое работников погибли на месте: двое слесарей-ремонтников (по обслуживанию оборудования) и прессовщик пятого разряда. Один работник, мастер участка, в тяжелом состоянии был доставлен в ожоговое отделение ГКБ ИМ. С. Н. Гринберга ГБУЗ ПК", - говорится в сообщении.

По решению гендиректора предприятия, создана рабочая комиссия, которая устанавливает причины и обстоятельства произошедшего. Социальные службы "Пермского порохового завода" оказывают всю необходимую материальную и психологическую поддержку родным и близким пострадавших.

Сообщается, что 22 октября, в 21.14 по местному времени в кабине пресса №7 здания производства "Пластмассы" ФКП "Пермский пороховой завод", произошла авария. Предположительно, пожар произошел в замкнутом объеме остатков блока спецпродукции. Силами ФГКУ "Специальное управление ФПС № 34 МЧС России" пожар был локализован и потушен.

Сейчас все производства предприятия работают в штатном режиме.