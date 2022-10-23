23 Октября 2022
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Происшествия Пермский край
Фото: Накануне.RU

Четыре человека могут оставаться под завалами после ЧП на Пермском пороховом заводе

Четыре человека могут оставаться под завалами после ЧП на Пермском пороховом заводе - накануне там произошел пожар в цехе производства пластмассы. Об этом сообщает Коммерсант, ссылаясь на социальные сети.

Также издание приводит данные о том, что число погибших увеличилось до трех человек. Жители соседних с заводом районов сообщали, что якобы слышали взрывы перед пожаром.

Пермский пороховой завод — одно из крупнейших оборонных предприятий в России. На заводе производят заряды к ракетным двигателям, системам залпового огня "Град", "Смерч" и ПВО и порох для стрелкового оружия. В мае 2022 года из-за пожара на заводе погибли два человека, еще один пострадал.

Отметим, что никаких комментариев по поводу произошедшего не опубликовали ни МЧС, ни следственное управление, ни власти края, ни сам завод.

Теги: пермский пороховой завод, пожар, завалы



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