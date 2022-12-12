За гибель сотрудников "Пермского порохового завода" может ответить их начальник

Он якобы был допрошен в качестве подозреваемого, пишет "Ъ-Прикамье". Они не исключают, что работа продолжилась, поскольку сотрудники хотели выполнить план и сохранить сырье для специзделий. Ранее собеседники издания говорили, что сотрудники завода проводили работы в интересах соседнего АО "Научно-исследовательский институт полимерных материалов". Было установлено, что перед пожаром в цехе отключили освещение, после чего сотрудники пытались продолжить работу в темноте. О ходе расследования не сообщали.

Расследование уголовного дела о пожаре на "Пермском пороховом заводе", в результате которого погибли трое сотрудников, вышло на новый этап. Следствие заинтересовалось действиями мастера участка, где произошла трагедия. После выключения в цехе электроэнергии он велел сотрудникам продолжать работу и сам серьезно пострадал при пожаре.

Несколько знакомых с ситуацией на заводе источников говорят, что практически сразу вопросы у следствия возникли к пострадавшему мастеру. По их данным, якобы еще осенью он был допрошен в качестве подозреваемого. На прошлой неделе выживший сотрудник все еще находился в лечебном учреждении.

"Если он действительно велел подчиненным продолжить работу в условиях темноты, то логически такое решение объяснить сложно. Возможно, они хотели выполнить план и сохранить изделия. Мастер точно так же рисковал и сам мог погибнуть". Собеседник отмечает, что если бы в производственном процессе произошла пауза, то продукцию, с которой работали сотрудники, пришлось бы утилизировать", - говорит близкий к предприятию собеседник.

Один из бывших работников предприятия утверждает, что ранее о возникновении внештатных ситуаций, таких как отключение электричества, сразу сообщалось диспетчеру.

"Работу можно было возобновить только по решению комиссии, причем издавалось оно в письменном виде", - говорит он.