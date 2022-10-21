21 Октября 2022
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Экономика Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Принятый правительством Новосибирской области проект бюджета на 2023 год обеспечивает приоритетные расходы полностью

Основной финансовый документ региона – проект закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» принят в ходе внеочередного заседания правительства области 21 октября под председательством губернатора Андрея Травникова, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

В структуре приоритетных расходов областного бюджета первостепенные позиции занимают: повышение заработной платы в бюджетной сфере, индексация мер социальной поддержки населения, расходы на государственную поддержку АПК, транспортное обслуживание населения, а также реализация национальных проектов, инфраструктурных проектов и программ. При этом, основным инструментом, позволяющим поддержать покупательскую способность приоритетных расходов бюджета, предложена индексация.

травников, правительство, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Основные параметры и характеристики областного бюджета, прогноз консолидированного бюджета региона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов участникам заседания представил заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.

«Сформированный в размере 216,1 млрд рублей объем собственных доходов и переходящих остатков полностью обеспечивает нашу потребность в расходах приоритетного характера», – подчеркнул Виталий Голубенко. В совокупности вес приоритетных расходов занимает 70% – наибольшую долю областного бюджета, а объем приоритетных расходов на 2023 год в проекте бюджета увеличивается относительно текущего года почти на 35 млрд рублей.

В структуре дополнительных расходов предусмотрено направление средств на обеспечение ввода в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, ремонт и оснащение учреждений образования.

В целом, доходы областного бюджета на 2023 год спрогнозированы в размере более 243,9 млрд рублей. Увеличение собственных доходов ожидается в общей сумме 8,6 млрд рублей. В представленном проекте областного бюджета также учтены средства федеральной поддержки.

Проект закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» поддержан правительством региона и будет внесен на рассмотрение в законодательное собрание Новосибирской области.

Теги: бюджет, андрей травников, социальная поддержка населения



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