Лут: Экспорт зерна из России вырос на 18% с начала года

Россия наращивает поставки зерна за рубеж: по словам министра сельского хозяйства Оксаны Лут, к середине октября экспорт с начала года вырос на 18% по тоннажу. Министр рассказала об этом в интервью журналу "Эксперт" и отметила, что отрасль справляется с внешними трудностями.

В денежном выражении экспорт прибавил 15%, уточнила Лут. Среди основных покупателей российского зерна - Египет, Турция, Казахстан и Судан: именно эти страны берут большую часть поставок.

К концу октября аграрии собрали 90-95% урожая, а намолотили уже больше 135 млн тонн зерна в бункерном весе. В Минсельхозе прогнозируют, что к концу года общий урожай зерновых и зернобобовых достигнет 139-141,8 млн тонн. При этом пшеницы ждут примерно 89-90 млн тонн - она остается главной культурой в зерновой отрасли страны.

Ранее президент Владимир Путин по итогам саммита "Россия-Африка" заявил, что поставки зерна из России в Африку продолжатся - и по контрактам, и безвозмездно. Он отметил заинтересованность Африки в привлечении российского бизнеса для роста сельхозпроизводства.