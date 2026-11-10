В США за $610 млн построят завод по разведению мух

В американском Техасе потратят крупную сумму – $610 млн – на строительство завода по разведению мух.

По данным Reuters, цель строительства предприятия – борьба с паразитами, поражающими крупный рогатый скот. Такой шаг, при котором стерильных насекомых, не имеющих способности к размножению, специально выращивают, а затем выпускают в природу, позволит контролировать распространение плотоядных мясных мух – паразитов, поражающих крупный рогатый скот, овец и собак.

Предприятие начнет работу весной 2027 г. Сейчас в США не налажено разведение стерильных мух, поэтому Вашингтон сотрудничает в этой сфере с Панамой и Мексикой, пишет ТАСС.