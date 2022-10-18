СФ нечего скрывать: заседания верхней палаты российского парламента останутся онлайн

Совет Федерации не будет отключать трансляции своих заседаний. "Трансляции заседаний Совета Федерации и комитетов будут проходить в прежнем режиме. Парламент должен быть открыт для граждан и СМИ", - сообщил в своем Telegram-канале глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Его слова подтверждает начальник пресс-службы Совета Федерации Владислав Пономаренко. "Могу сказать, что в Совете Федерации остаётся настрой на максимальную открытость, эффективную популяризацию парламентской деятельности. Как и прежде, планируем транслировать пленарные заседания, заседания комитетов и другие парламентские форматы в прямом эфире на доступных площадках", - заявил он.

Пономаренко добавил, что блокировка аккаунта СФ на YouTube не создала проблем, трансляции будут вестись на других платформах и в социальных сетях.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Совет Госдумы решил отказаться от онлайн-трансляций пленарных заседаний Думы на фоне обсуждения вопросов, связанных со специальной военной операцией.