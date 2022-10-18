Россиянам ограничат показ заседаний народных избранников в Госдуме в прямом эфире

Россияне будут ограничены в возможности в прямом эфире наблюдать пленарные заседания своих представителей – народных избранников в Госдуме. Такое решение принял Совет Госдумы, передает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте. Решение, по данным инсайдера, связано с законодательным обеспечением спецоперации. Официально пока информацию в Госдуме не комментировали.

Сегодняшнее заседание Госдумы действительно не пошло в прямой эфир. Выступление вице-премьера Марата Хуснуллина в распорядке работы на сегодняшний день обозначено "в закрытом режиме", но в чем необходимость секретности по остальным вопросам, многие из которых никак не относятся к спецоперации, никто не пояснил.

В ближайшее время Госдума начнет рассматривать бюджет России на 2023 год. Некоторые его части уже обсуждались в закрытом режиме – они касаются финансирования армии и безопасности.