18 Октября 2022
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Россиянам ограничат показ заседаний народных избранников в Госдуме в прямом эфире

Россияне будут ограничены в возможности в прямом эфире наблюдать пленарные заседания своих представителей – народных избранников в Госдуме. Такое решение принял Совет Госдумы, передает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте. Решение, по данным инсайдера, связано с законодательным обеспечением спецоперации. Официально пока информацию в Госдуме не комментировали.

Сегодняшнее заседание Госдумы действительно не пошло в прямой эфир. Выступление вице-премьера Марата Хуснуллина в распорядке работы на сегодняшний день обозначено "в закрытом режиме", но в чем необходимость секретности по остальным вопросам, многие из которых никак не относятся к спецоперации, никто не пояснил.

В ближайшее время Госдума начнет рассматривать бюджет России на 2023 год. Некоторые его части уже обсуждались в закрытом режиме – они касаются финансирования армии и безопасности.

Теги: прямой эфир, госдума, демократия, ограничение, спецоперация, совет госдумы



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