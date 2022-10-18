На каски и бронежилеты Минфин России выделит дополнительные 100 миллиардов рублей

Дополнительные 100 млрд рублей зарезервировано в федеральном бюджете на закупку снаряжения для мобилизованных, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов, сославшись на слова министра финансов России Антона Силуанова. Кроме того, будут выделены средства "сверх этого" на закупку зимнего обмундирования для мобилизованных.

Иванов не сообщил, будут ли депутаты обращаться в Минобороны с вопросами о том, почему обмундирование и зимняя экипировка не были приобретены заранее.

Также Силуанов, по словам Иванова, озвучил минимальную зарплату мобилизованных после отправки к месту несения службы – 195 тыс. руб. "Плюс могут быть надбавки за опасность, если мобилизованный окажется, например, на передовой", - сообщил Иванов.