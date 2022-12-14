В Госдуме предложили сажать в тюрьму поставщиков некачественных бронежилетов

Поставщикам некачественных бронежилетов и касок для участников специальной военной операции необходимо давать до 10 лет лишения свободы.

Как сообщил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, вся страна поддерживает участников спецоперации, мобилизованных и добровольцев. "Одни жертвуют часть своих сбережений, другие шьют балаклавы, вяжут носки для солдат. И когда выясняется, что есть коммерсанты, для которых СВО – просто возможность наживы, то, мне кажется, они должны быть наказаны. Они отправляют на фронт некачественные бронежилеты, шлемы – там эти вещи используют наши бойцы. И они рискуют своей жизнью, используя это", - сказал парламентарий.

"Предлагаю до 10 лет лишения свободы в колонии, и там пусть шьют одежду для фронта", - отметил Чернышов, сообщает РИА "Новости".

В соцсетях появились сообщения, что участвующим в спецоперации военным стали чаще попадаться некачественные бронежилеты и каски.

Напомним, дополнительные 100 млрд рублей зарезервировано в федеральном бюджете на закупку снаряжения для мобилизованных.