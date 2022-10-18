18 Октября 2022
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Путин сообщил, когда завершится мобилизация

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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Смягчены требования к компаниям, чьих сотрудников мобилизовали

Компании, имеющие лицензии на определённые виды деятельности и чьи специалисты были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации, могут продолжать работу с минимальной численностью сотрудников. Такие организации не будут штрафовать. Речь идёт о временном снятии требований к количеству работников, которые до сих пор были обязательными для получения разрешения на тот или иной вид деятельности.

Уменьшение числа сотрудников не повлияет на безопасность, стабильность и качество работы организаций, сообщает Правительство РФ. В срок от трёх до шести месяцев компании и предприятия должны найти новых квалифицированных работников, чтобы обеспечить соответствие существующим требованиям. При этом за призванным на службу сотрудником сохранится его рабочее место – трудовое соглашение с ним приостанавливается, но не разрывается. С новым сотрудником будет заключён срочный трудовой договор.

У мобилизованных специалистов сроки действия аттестаций и других разрешений будут продляться в автоматическом режиме – без проведения оценки знаний, умений и иных процедур. Всего такая мера коснётся 48 видов деятельности, для которых необходимы разрешения. Среди них – разрешения в сферах перевозок, гидрометеорологии, образования, туризма и других. Решение позволит предотвратить разрыв производственных процессов. Подписанное постановление – часть плана первоочередных мер по обеспечению работы российской экономики в условиях частичной мобилизации.

Теги: Михаил Мишустин, Правительство РФ, мобилизация



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