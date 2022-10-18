Крупный пожар в промзоне Екатеринбурга полностью ликвидирован

Пожарным удалось полностью ликвидировать крупное возгорание в промзоне Екатеринбурга.

Напомним, сигнал о пожаре на улице Аппаратная поступил днем 14 октября. Изначально сообщалось, что на площади 100 квадратных метров горит пластиковая продукция в помещении ангара.

В дальнейшем площадь горения увеличилась до 4 тысяч квадратных метров. Сообщалось, что один человек пострадал. В ночь на 15 октября пожар удалось локализовать на площади 4 тысячи 800 квадратных метров. 16 октября было потушено открытое горение.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, вечером в понедельник, 17 октября, пожар в помещении ангара был полностью потушен. Ликвидация последствий возгорания также была завершена.

Силы и средства пожарно-спасательных подразделений вернулись в пункты постоянной дислокации. Причина инцидента устанавливается.