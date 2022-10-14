14 Октября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Площадь пожара в ангаре в Екатеринбурге выросла в восемь раз

Площадь сильного пожара в ангаре в Екатеринбурге заметно увеличилась. Она выросла в восемь раз.

Напомним, сегодня днем на улице Аппаратная в уральской столице загорелся ангар. Сообщалось, что на площади 100 квадратных метров горит пластиковая продукция в помещении.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, по оперативной информации, площадь пожара составляет уже 800 квадратных метров. В борьбе с огнем задействованы 73 огнеборца и 21 единица пожарной техники.

Пожар на улице Аппаратной в Екатеринбурге(2022)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

"Тушение осложняется большой горючей загрузкой ангара и сильным задымлением. Для тушения на месте пожара организована работа звеньев газодымозащитной службы", - уточнили в ведомстве.

В соцсетях пишут, что дым от пожара в Екатеринбурге заметен даже из Верхней Пышмы. О причинах возгорания пока не сообщалось.

Пожар на улице Аппаратной в Екатеринбурге(2022)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Теги: ангар, пожар, МЧС, Екатеринбург



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Ранее 14.10.2022 15:09 Мск В Екатеринбурге загорелся ангар. Дым от пожара виден в Верхней Пышме


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