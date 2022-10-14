Площадь пожара в ангаре в Екатеринбурге выросла в восемь раз

Площадь сильного пожара в ангаре в Екатеринбурге заметно увеличилась. Она выросла в восемь раз.

Напомним, сегодня днем на улице Аппаратная в уральской столице загорелся ангар. Сообщалось, что на площади 100 квадратных метров горит пластиковая продукция в помещении.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, по оперативной информации, площадь пожара составляет уже 800 квадратных метров. В борьбе с огнем задействованы 73 огнеборца и 21 единица пожарной техники.

"Тушение осложняется большой горючей загрузкой ангара и сильным задымлением. Для тушения на месте пожара организована работа звеньев газодымозащитной службы", - уточнили в ведомстве.

В соцсетях пишут, что дым от пожара в Екатеринбурге заметен даже из Верхней Пышмы. О причинах возгорания пока не сообщалось.