В Екатеринбурге загорелся ангар. Дым от пожара виден в Верхней Пышме

В Екатеринбурге на улице Аппаратная загорелся ангар. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе МЧС Свердловской области.

"В 16.32 (мест) на пульт пожарной охраны г.Екатеринбурга поступило сообщение о пожаре на ул.Аппаратной. По предварительной информации, на площади 100 квадратных метров горит пластиковая продукция в помещении ангара", - говорится в сообщении МЧС.

Пожарные уже прибыли на место и приступили к ликвидации возгорания.

Первыми панику подняли жители Екатеринбурга, заметив клубы черного дыма, поднимающиеся в небо.

Пользователи соцсетей пишут, что дым заметен даже из Верхней Пышмы.