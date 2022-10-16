16 Октября 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге на вторые сутки ликвидировали открытое горение на складе

Огнеборцы справились с огнем в складском здании по ул. Аппаратной в Екатеринбурге. Справиться с пожаром удалось только на второй день после его возникновения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

"В 12.03 (мест) открытое горение на месте пожара по ул. Аппаратной в Екатеринбурге было ликвидировано. Огнеборцы продолжают проливку и разборку сгоревших конструкций. В ликвидации последствий пожара задействованы 12 единиц спецтехники, 55 человек личного состава", - говорится в сообщении.

Напомним, сообщение о пожаре на ул. Аппаратной поступило на пульт пожарной охраны в 16.32 (мест), 14 октября. Изначально сообщалось, что на площади 100 квадратных метров горит пластиковая продукция в помещении ангара.

В итоге площадь пожара увеличилась до 4 тыс. кв. м. Сообщалось, что один человек пострадал. В ночь на 15 октября пожар удалось локализовать на площади 4800 кв. м. В условиях быстрого распространения огня и высокой температуры пожарным удалось сохранить рядом стоящие здания. Огнеборцы активно помогали собственникам помещений эвакуировать имущество из зданий находившихся под угрозой распространения пламени.

Теги: ангар, пожар, МЧС, Екатеринбург, Аппаратная



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