В пожаре на складе в Екатеринбурге есть пострадавший

14 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Песков: Новой волны мобилизации нет

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В пожаре на складе в Екатеринбурге есть пострадавший

В пожаре на складе на ул. Аппаратная в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга пострадал один человек. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Надзорное ведомство проводит проверку.

"По предварительным данным, пострадал мужчина – арендодатель помещений. У него, предварительно, зафиксированы ожоги 3% площади тела. Данная информация будет уточняться. Мужчина доставлен в больницу для установления точного диагноза и оказания медицинской помощи. Причина пожара будет установлена по результатам пожаро-технической экспертизы. Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

Пожар на Аппаратной в Екатеринбурге(2022)|Фото: МЧС Свердловской области

Пожар на Аппаратной в Екатеринбурге(2022)|Фото: МЧС Свердловской области

Между тем, по данным спасателей площадь пожара выросла еще в пять раз с 800 кв. м. до 4 тыс. кв. м.

Пожар на Аппаратной в Екатеринбурге(2022)|Фото: МЧС Свердловской области

Для тушения пожара задействованы 132 человека и 38 единиц спецтехники, в том числе пожарный поезд и поливомоечные машины.

Теги: ангар, пожар, МЧС, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.10.2022 15:40 Мск Площадь пожара в ангаре в Екатеринбурге выросла в восемь раз
Ранее 14.10.2022 15:09 Мск В Екатеринбурге загорелся ангар. Дым от пожара виден в Верхней Пышме


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети