В пожаре на складе в Екатеринбурге есть пострадавший

В пожаре на складе на ул. Аппаратная в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга пострадал один человек. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Надзорное ведомство проводит проверку.

"По предварительным данным, пострадал мужчина – арендодатель помещений. У него, предварительно, зафиксированы ожоги 3% площади тела. Данная информация будет уточняться. Мужчина доставлен в больницу для установления точного диагноза и оказания медицинской помощи. Причина пожара будет установлена по результатам пожаро-технической экспертизы. Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

Между тем, по данным спасателей площадь пожара выросла еще в пять раз с 800 кв. м. до 4 тыс. кв. м.

Для тушения пожара задействованы 132 человека и 38 единиц спецтехники, в том числе пожарный поезд и поливомоечные машины.