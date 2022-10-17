17 Октября 2022
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

ЦБ: инфляция в Свердловской области замедляется пятый месяц подряд

В Свердловской области инфляция замедляется уже пятый месяц подряд. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском главном управлении ЦБ РФ.

По данным банкиров, в сентябре инфляция составила 13,5% после 14,3% в августе, что несколько ниже общероссийского уровня. Рост цен на Среднем Урале замедлился под влиянием снижения спроса на некоторые виды услуг и непродовольственных товаров, а также расширения предложения сезонных овощей.

Хороший урожай зерна и кормовых культур помог животноводам: их затраты на корма снизились, что заметно сократило темпы роста продовольственных цен как в Свердловской области, так и в целом по стране. Рост цен на непродовольственные товары замедлился из-за сдержанной потребительской активности: жители региона стали меньше покупать автомобили, мебель, телевизоры и смартфоны. А снижение спроса на туристические поездки также во многом замедлило удорожание услуг.

По прогнозам Банка России, годовая инфляция составит в целом по стране 11-13% в 2022 году, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики вернется к 4% в 2024 году.

Теги: инфляция, Свердловская область, замедление, ЦБ



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