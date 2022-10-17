17 Октября 2022
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Путин сообщил, когда завершится мобилизация

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Армия и ВПК Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: t.me/dmitry_koshchenko/Дмитрий Кощенко

Наталья Комарова встретилась в Нижневартовске с семьями мобилизованных

Нижневартовск с рабочим визитом посетила губернатор Югры Наталья Комарова, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил в своем telegram-канале глава города Дмитрий Кощенко, один из пунктов программы - встреча с родственниками мобилизованных вартовчан.

Участники встречи обсудили темы, которые сегодня волнуют всех: социальные выплаты, закупку необходимых вещей для мобилизованных бойцов, а также помощь семьям военнослужащих. Глава региона отметила, что во всех трех учебных центрах, куда направляются югорчане, находятся представители рабочей группы, созданной при региональной мобилизационной комиссии, работает уполномоченный по правам человека Югры Наталья Стребкова. Губернатор Наталья Комарова подчеркнула важность того, чтобы мобилизованные югорчане чувствовали поддержку своих земляков, своего коллектива и государства.

"В Нижневартовске создан координационный совет, куда вошли и представители общественности. Все инициативы мы реализуем совместно. Как я уже говорил ранее, наши специалисты адресно работают с каждой семьей и готовы оказывать поддержку в круглосуточном режиме, семь дней в неделю", - сообщил мэр города Дмитрий Кощенко.

Встреча губернатора Югры Натальи Комаровой с семьями мобилизованных(2022)|Фото: https://t.me/dmitry_koshchenko/Дмитрий Кощенко

Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил о ходе мобилизации. По его словам, в России по состоянию на 14 октября уже мобилизовано 222 тысячи человек, в течение двух ближайших недель мобилизация должна завершиться. В Югре ранее сообщали о выполнении плана по мобилизации. Сообщалось, что всего в автономном округе призвано более 2,5 тыс. югорчан.

В округе создана межведомственная рабочая группа по обеспечению социального сопровождения мобилизуемых граждан и членов их семей. Работа центра организована так, что каждая семья получит помощь, поддержку оперативно и бесплатно.

Выплаты в размере 250 тыс. рублей югорчане получают при подписании контракта и 250 тыс. рублей при возвращении домой. Заявление на такую поддержку подавать не надо.

Кроме того, правительством Югры принято решение о бесплатном социальном обслуживании семей мобилизованных граждан. Речь идет о бесплатном предоставлении услуг в учреждениях соцобслуживания, организации бесплатного летнего отдыха для детей, оказании поддержки в обучении, получении медицинских услуг, юридической помощи. Стоит также добавить, что власти автономного округа провели акцию по сбору необходимых вещей и снаряжения – сборка "рюкзака мобилизованного". Первые рюкзаки были доставлены бойцам до 15 октября.

Теги: Наталья Комарова, Дмитрий Кощенко, мобилизация, помощь



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