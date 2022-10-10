10 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Армия и ВПК Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

В Югре мобилизованы 2,5 тысячи жителей

В Югре озвучены данные по количество мобилизованных.
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"Призвано более 2,5 тыс. югорчан. В настоящее время они проходят подготовку в учебных центрах Свердловской и Омской областей", - сказала губернатор Наталья Комарова во время заседания призывной комиссии по мобилизации.

Заместитель губернатора Роман Генкель напомнил, что рабочая группа по материально-техническому обеспечению мобилизованных граждан определила перечень из 28 позиций для формирования индивидуального пакета (рюкзака) мобилизуемого. Он перечень согласован с военным комиссариатом Югры. Среди предметов – дождевики, термобелье, коврики для сидения, палатки, аптечки и т.д.

"Этим рюкзаком мобилизованные будут обеспечены до их убытия из учебных центров на места непосредственной военной службы. Процесс укомплектования рюкзаков планируется завершить до 15 октября. Готовые пакеты будут доставлены на места прохождения боевого слаживания. Их выдадут "из рук в руки"", - сказал Генкель.

Теги: Мобилизация, ХМАО, Наталья Комарова



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