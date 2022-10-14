Мобилизовано 222 тысячи человек, в течение двух недель мобилизация закончится – Путин

Президент России Владимир Путин сообщил о ходе мобилизации. По его словам, в России уже мобилизовано 222 тысячи человек, в течение двух ближайших недель мобилизация должна завершиться, сообщил журналистам глава государства.

"Минобороны в начале предполагало меньше [мобилизовать], не 300 тысяч человек. Ничего дополнительного не планируется, никаких предложений от Минобороны не поступало, в обозримом будущем не вижу необходимости", - сказа президент.

Он добавил, что "бестолковщина при мобилизации связана со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями". "Только когда начали проводить это все – все это выявилось", – отметил Путин.

По его словам, около 16 тысяч мобилизованных уже находятся в боевых подразделениях.

"Линия соприкосновения 1100 км, держать ее контрактниками практически невозможно. Все мобилизованные должны пройти подготовку. 222 тысячи в частях-формирователях. 5-10 дней там подготовка. Затем они поступают в боевые части, там подготовка 5-15 дней. Следующий этап – уже в войсках, принимающих участие в боевых действиях. Но по минимальным значениям попадание на фронт уже возможно. 33 тысячи человек уже находятся в подразделениях, 16 тысяч в подразделениях боевых", – сообщил журналистам президент.

Он добавил, что если возникают вопросы о гибели неподготовленных мобилизованных, то Совбезу РФ будет дано поручение провести "инспекцию подготовки мобилизованных граждан".