14 Октября 2022
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Мобилизовано 222 тысячи человек, в течение двух недель мобилизация закончится – Путин

Президент России Владимир Путин сообщил о ходе мобилизации. По его словам, в России уже мобилизовано 222 тысячи человек, в течение двух ближайших недель мобилизация должна завершиться, сообщил журналистам глава государства.

"Минобороны в начале предполагало меньше [мобилизовать], не 300 тысяч человек. Ничего дополнительного не планируется, никаких предложений от Минобороны не поступало, в обозримом будущем не вижу необходимости", - сказа президент.

Он добавил, что "бестолковщина при мобилизации связана со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями". "Только когда начали проводить это все – все это выявилось", – отметил Путин.

По его словам, около 16 тысяч мобилизованных уже находятся в боевых подразделениях.

"Линия соприкосновения 1100 км, держать ее контрактниками практически невозможно. Все мобилизованные должны пройти подготовку. 222 тысячи в частях-формирователях. 5-10 дней там подготовка. Затем они поступают в боевые части, там подготовка 5-15 дней. Следующий этап – уже в войсках, принимающих участие в боевых действиях. Но по минимальным значениям попадание на фронт уже возможно. 33 тысячи человек уже находятся в подразделениях, 16 тысяч в подразделениях боевых", – сообщил журналистам президент.

Он добавил, что если возникают вопросы о гибели неподготовленных мобилизованных, то Совбезу РФ будет дано поручение провести "инспекцию подготовки мобилизованных граждан".

Теги: мобилизация, владимир путин, минобороны



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