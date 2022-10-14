Илон Маск отказывает украинским военным в спутниковом интернете Starlink

Американская космическая компания SpaceX Илона Маска предупредила Пентагон о том, что может прекратить финансирование спутниковой связи Starlink на Украине, поэтому оборонному ведомству США следует самому оплатить услуги, которые могут стоить десятки миллионов долларов в месяц, передает CNN.

SpaceX обеспечила Украину спутниковым интернетом через систему Starlink еще в прошлом году. Как отмечает телеканал, Starlink стал важным источником связи для украинских военных.

Украине было передано около 20 тыс. терминалов Starlink. По словам Маска, "операция [по внедрению и обслуживанию системы на Украине] обошлась SpaceX в $80 млн и концу года превысит $100 млн".

В письме, которое SpaceX, якобы, направила в Пентагон, оборонному ведомству предлагается взять финансирование связи на себя. Поскольку обслуживание Украины будет стоить SpaceX до конца года $120 млн, а в течение ближайших 12 месяцев – около $400 млн.

В письме упоминается запрос, поступивший в июле Илону Маску от командующего вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного на еще почти 8 тыс. терминалов Starlink.

CNN отмечает, что письма SpaceX в Пентагон совпали с новостями о проблемах, которые, якобы, возникли у ВСУ со спутниками Starlink, когда украинская сторона предпринимала попытки наступления на южном и восточном направлениях фронта. Также Маск недавно предлагал свой вариант мирного урегулирования конфликта, суть которого ближе по конфигурации к условиям российской стороны, его даже заподозрили в лоббировании интересов Москвы.