Илон Маск отказывает украинским военным в спутниковом интернете Starlink

14 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Песков: Новой волны мобилизации нет

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК За рубежом Украина
Фото: Reuters/Kyle Grillot

Илон Маск отказывает украинским военным в спутниковом интернете Starlink

Американская космическая компания SpaceX Илона Маска предупредила Пентагон о том, что может прекратить финансирование спутниковой связи Starlink на Украине, поэтому оборонному ведомству США следует самому оплатить услуги, которые могут стоить десятки миллионов долларов в месяц, передает CNN.

SpaceX обеспечила Украину спутниковым интернетом через систему Starlink еще в прошлом году. Как отмечает телеканал, Starlink стал важным источником связи для украинских военных.

Украине было передано около 20 тыс. терминалов Starlink. По словам Маска, "операция [по внедрению и обслуживанию системы на Украине] обошлась SpaceX в $80 млн и концу года превысит $100 млн".

В письме, которое SpaceX, якобы, направила в Пентагон, оборонному ведомству предлагается взять финансирование связи на себя. Поскольку обслуживание Украины будет стоить SpaceX до конца года $120 млн, а в течение ближайших 12 месяцев – около $400 млн.

В письме упоминается запрос, поступивший в июле Илону Маску от командующего вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного на еще почти 8 тыс. терминалов Starlink.

CNN отмечает, что письма SpaceX в Пентагон совпали с новостями о проблемах, которые, якобы, возникли у ВСУ со спутниками Starlink, когда украинская сторона предпринимала попытки наступления на южном и восточном направлениях фронта. Также Маск недавно предлагал свой вариант мирного урегулирования конфликта, суть которого ближе по конфигурации к условиям российской стороны, его даже заподозрили в лоббировании интересов Москвы.

Теги: илон маск, starlink, украина, спутниковая связь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети