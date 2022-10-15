Маск продолжит финансировать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что продолжит финансировать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине.

"Черт с ним... Хотя Starlink по-прежнему теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы продолжим бесплатно финансировать украинское правительство", - написал Маск в Twitter, его цитирует РИА Новости.

Напомним, ранее Маск прокомментировал публикацию CNN о том, что SpaceX просит Пентагон оплатить обслуживание сети Starlink (спутниковый интернет) на Украине. Создатель SpaceX заявил, что не просит возместить уже понесенные расходы, но новые оплачивать не может. Также без удовлетворения останется просьба об отправке на Украину еще нескольких тысяч терминалов связи для военных (которые используют в 100 раз больше данных, чем обычные домохозяйства). "Это неразумно", - добавил Маск в Twitter, отвечая на вопрос о ситуации.