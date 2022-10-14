"Следуем его рекомендациям": SpaceX решила уйти с Украины после того, как посол Мельник "послал" Илона Маска

Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал публикацию CNN о том, что SpaceX просит Пентагон оплатить обслуживание сети Starlink (спутниковый интернет) на Украине.

Создатель SpaceX заявил, что не просит возместить уже понесенные расходы, но новые оплачивать не может. Также без удовлетворения останется просьба об отправке на Украину еще нескольких тысяч терминалов связи для военных (которые используют в 100 раз больше данных, чем обычные домохозяйства). "Это неразумно", - добавил Маск в Twitter, отвечая на вопрос о ситуации.

Также Маск отреагировал на недавний пост посла Украины в Германии Андрея Мельника, в котором тот в нецензурной форме попросил бизнесмена "отстать" от Украины. "Мы просто следуем его рекомендациям", - ответил Маск.