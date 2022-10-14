14 Октября 2022
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Общество В России
Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Законопроект о буллинге внесут в Госдуму в ближайшие дни

Группа депутатов Госдумы на предстоящей неделе намерена внести в Думу проект закона, который предусматривает профилактику травли в школах.

Как заявила зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова, перед внесением документа авторы планируют встретиться еще раз и обсудить последние детали.

Поправки могут быть внесены в закон "Об образовании" – в частности, ст. 2 будет дополнена определением понятия "травля" как "систематического психологического и/или физического агрессивного поведения группы лиц или одного лица в отношении другого лица или лиц, осуществляемого в том числе с использованием электронных средств коммуникации". В качестве травли будут рассматриваться бойкот, обращения с помощью оскорбительных прозвищ, умышленное похищение и/или порча имущества, кибербуллинг, распространение недостоверной информации, психологическое и физическое насилие, сообщают "Ведомости".

Инициаторы законопроекта предлагают Минпросвещения принять государственную программу профилактики травли и Единый стандарт профилактики травли. А следом учебные заведения должны будут подготовить свои локальные акты по борьбе с буллингом.

Теги: буллинг, школа, Госдума



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